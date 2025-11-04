Découvrez les coulisses d’une entreprise près de chez vous : la Charcuterie Vaux ! Sarlat-la-Canéda – Agence SARLAT Vitrac

Découvrez les coulisses d’une entreprise près de chez vous : la Charcuterie Vaux ! Mardi 4 novembre, 08h00 Sarlat-la-Canéda – Agence SARLAT Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:30:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:30:00

Dans le cadre de la semaine des Métiers de l’Industrie Agro Alimentaire (3 au 7 novembre 2025), découvrez les coulisses de la Charcuterie Vaux, une entreprise locale ! Cet événement s’adresse à tous, quel que soit l’âge ou le parcours. Actifs en reconversion ou simples curieux, chacun peut découvrir les savoir-faire, les métiers, et échanger avec des professionnels passionnés ! Dans ce cadre : Découvrez : Plongez au coeur d’une entreprise locale, et découvrez ses métiers ! Rencontrez : Échangez

