Découvrez les créations de « Festibois » Samedi 20 septembre, 09h00 La Garenne Cantal

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez les sculptures à la tronçonneuse imaginées lors de la 6ème édition de Festibois (du 12 au 14 septembre).

La Garenne Place des anciens combattants 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

© Festibois