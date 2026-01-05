Découvrez les entreprises Maison et Services et Nounou Adom Agence RENNES NORD Rennes
Venez découvrir 2 entreprises qui recrutent dans plusieurs communes au Nord de l’Ille et Vilaine : Maison et Services Saint Grégoire et Cesson-Sévigné qui recrutent sur le poste d’aide ménager.e à domicile Nounou Adom Saint Grégoire qui recrute sur le poste de garde d’enfants à domicile Pensez à venir avec votre CV
Déroulement de la matinée : Présentation des 2 entreprises ( activité et postes à pourvoir ) Court entretien individuel avec l’une ou les deux entreprises pour les personnes qui le s
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-13T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-13T11:30:00.000+01:00
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/555543
Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine