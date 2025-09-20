Découvrez les expositions de la Maison-Musée Maison-Musée du Haut Verdon Colmars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dernière entrée à 16h30

RDV devant la Maison Musée

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes

04 92 83 41 92

colmarslesalpes@verdontourisme.com

Maison-Musée du Haut Verdon Place neuve 04370 Colmars-les-Alpes Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 41 92 https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}] La Maison Musée du Haut-Verdon est avant tout un lieu de regroupement culturel, celui de la haute vallée du Verdon. Depuis 2003, l' »Association Maison Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon » mène un travail de collecte et de recherche dans le but de présenter aux visiteurs l’ensemble de ce patrimoine culturel, matériel autant qu’immatériel ; ce sont des objets, des vêtements ou encore des outils mais aussi des pratiques et des savoir-faire qui sont présentés, autant de témoignages du passé qui nous renseignent sur les modes de vies d’une vallée de moyenne montagne.

Arnaud Brunet – OTi