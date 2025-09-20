Découvrez les expositions de la Maison Nature & Patrimoines Maison nature & patrimoines Castellane

Visite flash avec Apolline, guide-conférencière. Durée 15 mn sur un thème choisi au hasard

RDV àà la Maison Nature & Patrimoines

Office de Tourisme

Castellane

04 92 72 59 12

musee@castellane-verdon.com

www.castellane-verdon.com

Maison nature & patrimoines Place Marcel Sauvaire, 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’azur 04 92 83 19 23 http://www.maison-nature-patrimoines.com [{« link »: « mailto:musee@castellane-verdon.com »}, {« link »: « http://www.castellane-verdon.com »}] La Maison Nature & Patrimoines est située au cœur de Castellane et regroupe le Relais du Parc naturel régional du Verdon, le musée Sirènes et Fossiles et le musée du Moyen Verdon. Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre ses portes sur les richesses naturelles et culturelles du territoire du Verdon grâce à : 2 musées, 1000 conseils du Parc du Verdon, 1 boutique, des expositions…

