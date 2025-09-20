Découvrez les expositions du Fort de Savoie FORT DE SAVOIE Colmars

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dernière entrée à 16h30

RDV devant le Fort de Savoie

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes

04 92 83 41 92

mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com

FORT DE SAVOIE 04370 Colmars Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 41 92 [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}] Fort militaire construit en 1693 d’après les plans de Creuzet de Richerand. office du tourisme, route départementale 908

