Découvrez les fonds anciens de la Médiathèque de Villefranche Médiathèque de Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône

Découvrez les fonds anciens de la Médiathèque de Villefranche Médiathèque de Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Découvrez les fonds anciens de la Médiathèque de Villefranche Dimanche 21 septembre, 10h30 Médiathèque de Villefranche-sur-Saône Rhône

Groupe de 8 personnes maximum par visite – Gratuit. Inscription et renseignement : 04 74 65 56 20, ou sur mediatheque.villefranche.net ou par mail : mediatheque@villefranche.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Venez découvrir les réserves où sont conservés les documents anciens et les trésors de la médiathèque !

79 rue des Jardiniers – samedi 20 septembre, 10h30 et 15h

Groupe de 8 personnes maximum par visite – Gratuit. Inscription et renseignement : 04 74 65 56 20, ou sur mediatheque.villefranche.net ou par mail : mediatheque@villefranche.net

Médiathèque de Villefranche-sur-Saône 79 rue des jardiniers, Villefranche Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:mediatheque@villefranche.net »}] L’équipe de la médiathèque Pierre-Mendès-France propose tout au long de l’année des livres, des CD, des DVD et autres.

Ces passionnés de lecture sont heureux de guider les usagers dans leurs recherches et de partager leurs coups de cœur.

Pour accéder au catalogue, proposer des acquisitions, effectuer des réservations, vérifier ses emprunts, découvrir les sélections thématiques du personnel…, n’hésitez pas à visiter le site : www.mediatheque-villefranche.net

Et surtout ne manquez aucun rendez-vous : lecture, spectacle, expositions, conférences, ateliers, visites guidées, Semaines Littéraires…

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Villefranche-sur-Saône