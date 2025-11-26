Découvrez les formations au lycée Cousteau de Wasquehal Wasquehal – Agence CROIX Wasquehal

Découvrez les formations au lycée Cousteau de Wasquehal Mercredi 26 novembre, 08h00 Wasquehal – Agence CROIX Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T11:00:00

Fin : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T11:00:00

Le 26 novembre de 9H00 à 12H00, le lycée Cousteau ouvre ses portes pour une immersion au coeur de l’industrie: visite des plateaux techniques, découverte des formations et un escape game pour explorer le monde industriel autrement!

Plongez dans l’univers de l’industrie: Découvrez, jouez, explorez!

Wasquehal – Agence CROIX 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519320 »}]

Le 26 novembre de 9H00 à 12H00, le lycée Cousteau ouvre ses portes pour une immersion au coeur de l’industrie: visite des plateaux techniques, découverte des formations et un escape game pour explorer La semaine de l’industrie Découverte formation