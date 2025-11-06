Découvrez les Formations de l’UIMM et lancez votre carrière dans l’Industrie! Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Toulouse

Découvrez les Formations de l’UIMM et lancez votre carrière dans l’Industrie! Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Toulouse jeudi 6 novembre 2025.

Découvrez les Formations de l’UIMM et lancez votre carrière dans l’Industrie! Jeudi 6 novembre, 08h00 Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T10:00:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T10:00:00

Participez à notre atelier de découverte des formations de l’UIMM et plongez dans le monde fascinant de l’industrie ! Cet événement est spécialement conçu pour tout public, jeunes et moins jeunes, en reconversion ou avec un projet dans l’industrie.

Présentation puis échange avec UIMM

Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513905 »}]

Participez à notre atelier de découverte des formations de l’UIMM et plongez dans le monde fascinant de l’industrie ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution