Découvrez les Formations Funéraires : Investissez dans Votre Avenir Professionnel Agence MONDEVILLE Mondeville

Découvrez les Formations Funéraires : Investissez dans Votre Avenir Professionnel Mardi 21 octobre, 09h00 Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T09:00 – 2025-10-21T12:00

Fin : 2025-10-21T09:00 – 2025-10-21T12:00

Participez à une rencontre exclusive avec un organisme de formation spécialisé dans le secteur funéraire. Cet événement a pour objectif de vous présenter les différentes formations disponibles, telles que conseiller funéraire, porteur, maître de cérémonie et dirigeant funéraire. Que vous soyez débutant ou en reconversion professionnelle, cette rencontre est une opportunité idéale pour vous informer et découvrir les compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine sensible et honorable. Venez échanger directement avec les formateurs et obtenez toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. En participant, vous serez informé des débouchés et des perspectives de carrière dans le secteur funéraire, et vous pourrez poser toutes vos questions aux experts présents.

Accueil et introduction par les organisateurs Présentation des formations disponibles (conseiller funéraire, porteur, maître de cérémonie, dirigeant funéraire) Session de questions-réponses avec les formateurs Échanges individuels avec les représentants de l’organisme de formation

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy

