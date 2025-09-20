Découvrez les galeries, les machines à l’œuvre pour une immersion dans le travail des gueules noires Parc Explor Wendel – Musée de la mine Petite-Rosselle

Dernière entrée à 17h.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les galeries creusées dans le rocher et le charbon, ainsi que le chantier d’exploitation en plateures. Découvrez les machines monumentales et le matériel mis en situation qui favorisent l’immersion dans l’ambiance de travail des gueules noires.

Parc Explor Wendel – Musée de la mine Rue du Lieutenant Joseph Nau, 57540 Petite-Rosselle Petite-Rosselle 57540 Saint-Charles Moselle Grand Est 0387870854 https://parc-explor.com Le Parc Explor Wendel est le plus grand site minier de France et le seul à proposer une reconstitution complète. Véritable flambeau de la Lorraine, il est l’unique lieu capable de retracer ce qu’a été l’exploitation du charbon français jusqu’à sa disparition récente.

Cette présentation, unique au monde, permet au grand public de plonger dans l’univers souterrain du mineur et de découvrir son quotidien : la célèbre descente « au fond » et la vie « au jour », lorsqu’ils n’étaient pas dans les galeries. Situé dans un environnement saisissant, le musée invite à explorer le monde de la mine et à vivre, aux côtés des mineurs, une aventure extraordinaire au cœur du charbon.

