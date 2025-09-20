Découvrez les grands salons de la préfecture des Vosges Préfecture des Vosges Épinal

Découvrez les grands salons de la préfecture des Vosges Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00 Préfecture des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Laissez-vous guider à travers les grands salons de la préfecture, habituellement fermés au public. Entre décors d’apparat, mobilier d’époque et histoire institutionnelle, plongez dans les coulisses d’un lieu emblématique du pouvoir républicain.

La préfecture des Vosges, située place Foch à Épinal, a été installée au début du XIXᵉ siècle après la création du département en 1800. Elle prend place dans l'ancien couvent des Annonciades, reconverti en bâtiment administratif entre 1822 et 1829 par l'architecte Grillot. Ce choix d'implantation dans un site chargé d'histoire reflète la volonté d'ancrer le pouvoir de l'État dans un cadre à la fois symbolique et fonctionnel. La façade classique et les salons d'apparat, comme la fameuse « chambre du Shah de Perse », témoignent de l'élégance des décors intérieurs et du soin apporté à l'aménagement.

Aujourd’hui, la préfecture remplit un rôle central dans l’organisation des services de l’État pour le département des Vosges. Elle regroupe notamment les services liés à la sécurité, l’environnement, les migrations ou encore les démarches administratives courantes, le tout accessible principalement sur rendez-vous. Son architecture imposante mais accessible, avec ascenseur et aménagements pour personnes à mobilité réduite, reflète sa fonction publique essentielle. Sa position stratégique, à proximité du palais de justice et du centre-ville d’Épinal, renforce son rôle de pivot institutionnel dans l’organisation urbaine et administrative locale.

@prefecture des Vosges