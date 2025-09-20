Découvrez les hauteurs de Spicheren Hauteurs de Spicheren Spicheren

Nombre de places limité. Inscription gratuite et obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Pays de Forbach. Durée de la visite : 2h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez les Hauteurs de Spicheren et son histoire, ainsi que la casemate Wotan, avec notre guide bénévole et l’association Histoires et Mémoires de Spicheren.

Hauteurs de Spicheren rue des Hauteurs 57350 Spicheren Spicheren 57350 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 85 02 43 »}] Haut lieu de la guerre de 1870, où le 6 août s’est déroulée la deuxième bataille et défaite française de cette guerre. Depuis l’emplacement où se trouve le char américain symbolisant la victoire des Alliés, Adolf Hitler a prononcé son discours de Noël. Très fréquenté pour son tourisme militaire, le site des Hauteurs est également un lieu de promenade et de détente très prisé grâce à son panorama exceptionnel, ses chemins et sentiers forestiers, ainsi que sa zone d’accueil pédagogique transfrontalière.

