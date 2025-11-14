DECOUVREZ LES IA QUART LIEU SAINT CERE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T14:30:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00
Fin : 2025-11-14T14:30:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00
Une journée pour les IA
Ateliers : Escape Game, enquetes sur les IA, Je genère des images avec Midjourney,FABLAB IA, Je découvre les IA en jouant
QUART LIEU PLACE DU BOURSEUL SAINT CERE 46400 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « nathalie.lavaurs@ac-toulouse.fr »}]
ATELIERS DE DECOUVERTE DES IA