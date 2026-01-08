Découvrez les Iris au Domaine de Poulaines

Le Château Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-04-05

Venez découvrir la floraison des Iris du Domaine de Poulaines !

Lors de votre visite au Domaine de Poulaines, profitez-en pour découvrir les nombreux Iris. .

Le Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From May to June, discover the iris in bloom at the Domaine de Poulaines!

L’événement Découvrez les Iris au Domaine de Poulaines Poulaines a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Chabris Pays de Bazelle