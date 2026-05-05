Découvrez les jardins botaniques de Villa Taranto, Giardini Botanici di Villa Taranto, Verbania

Découvrez les jardins botaniques de Villa Taranto Samedi 6 juin, 11h00 Giardini Botanici di Villa Taranto Verbano-Cusio-Ossola

maximum 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Découvrez les jardins botaniques de Villa Taranto

À l’occasion de l’événement Jardins ouverts, les Jardins botaniques ouvrent leurs portes pour une expérience immersive entre nature, science et beauté.

Accompagnés par Alessandra Sana, Vice-curatrice botanique, les visiteurs pourront participer à une visite guidée pour découvrir les collections les plus fascinantes du jardin. Un parcours conçu pour révéler des curiosités, des raretés botaniques et des histoires surprenantes liées aux espèces présentes, avec la possibilité de poser des questions et d’approfondir chaque aspect.

Une occasion unique d’observer de près la biodiversité végétale et de se laisser guider par une experte dans un voyage captivant entre plantes, parfums et connaissances.

Durée de la visite : environ 1 – 1,5 heures.

Giardini Botanici di Villa Taranto Via Vittorio Veneto 111, 28922 – Verbania Pallanza (VB) Verbania 28922 Pallanza Verbano-Cusio-Ossola Piemonte http://www.villataranto.it/ https://www.instagram.com/giardini_villa_taranto;https://www.facebook.com/giardinivillataranto/ [{« type »: « email », « value »: « info@villataranto.it »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Giardini Botanici di Villa Taranto – Susy Mezzanotte