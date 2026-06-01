Découvrez les Jardins de La Muette ouverts pour « Jardins & Santé », La Muette, Largny-sur-Automne

Découvrez les Jardins de La Muette ouverts pour « Jardins & Santé » 5 – 7 juin La Muette Aisne

5€ par adulte pour les Jardins de La Muette. Gratuit pour les enfants. 15 € pour le Pass « Jardins & Santé » qui vous ouvre les portes de 50 jardins privés et généreux dans l’Aisne et l’Oise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, nous ouvrons au bénéfice de l’association « Jardins & Santé » pour contribuer à la création de jardins à visée thérapeutique dans les hôpitaux et établissements de soins. Vous pouvez acquérir un « pass » à 15€ par personne pour visiter l’ensemble des 50 jardins privés ouverts les 5 et 6 juin dans l’Aisne et l’Oise ou payer 5€ l’entrée par personne si vous ne souhaitez visiter que les Jardins de La Muette !

La Muette 2, rue du Château 02600 Largny sur Automne Largny-sur-Automne 02600 Aisne Hauts-de-France 0645508476 https://www.jardinsdelamuette.com/ Le jardin est de plus en plus perçu comme un havre de paix, un lieu de bien-être, de plaisir et de convivialité dans lequel les cinq sens sont sollicités.

C’était déjà vrai avant la pandémie, c’est encore plus d’actualité aujourd’hui.

Voir, sentir, goûter… Le jardin offre tous les bonheurs.

Le jardin : « un havre de paix et de silence dans le tourbillon d’un monde compliqué et chaotique » (extrait d’une étude parue en 2015).

Un jardin bien-être est avant tout un jardin qui respire. Pour cultiver le bien-être dans son jardin, il faut le laisser respirer. On oublie les jardins

figés et leurs plantes persistantes un peu moroses – place au jardin vivant, celui qui évolue au fil des saisons, respecte le cycle de la nature et assure une harmonie entre la faune et la flore !

Vous apprécierez le parc de La Muette, un jardin authentique, qui accueille plantes indigènes, insectes et petite faune !

Notre jardin est un refuge sensoriel, où nous vous invitons à vous y ressourcer, loin du tumulte de la vie quotidienne. Vous trouverez les Jardins de La Muette au bout de la rue du Château à Largny sur Automne. Après avori garé votre véhicule dans la pâture qui se trouve à droite du chemin goudronné, venez à pieds vers la grande grille où nous vous accueillerons.

Dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins », nous ouvrons au bénéfice de l’association « Jardins & Santé » pour contribuer à la création de jardins à visée thérapeutique dans les hôpitaux et d’un…

©Laurence Vivant