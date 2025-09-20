Découvrez les jardins suspendus Cloître des Récollets Metz

Découvrez les jardins suspendus Cloître des Récollets Metz samedi 20 septembre 2025.

Découvrez les jardins suspendus 20 et 21 septembre Cloître des Récollets Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir ce jardin, inauguré le 5 juillet, qui offre une vue magnifique sur la ville de Metz. Il a été conçu comme un laboratoire de l’écologie urbaine. Plus de 2 500 plantes vivaces et aromatiques, adaptées au climat local et aux enjeux du changement climatique, sont à découvrir.

Cloître des Récollets 1-3 rue des Récollets, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 87 68 25 02 Fondé par des moines de l’ordre des Cordeliers qui s’installèrent sur la colline Sainte-Croix en 1230, le cloître fut occupé à partir de 1602, et jusqu’à la Révolution, par des Récollets qui s’y établirent à leur place.

Les bâtiments connurent ensuite des utilisations diverses : magasin à sel, tonnelleries, puis cordonneries pour l’armée, ateliers de charité, bureau de bienfaisance…

Sur une partie des jardins du couvent des Récollets furent édifiés, en 1863, des réservoirs d’eau pour l’approvisionnement de la ville.

Aujourd’hui, les Archives municipales occupent deux anciens réservoirs.

Le cloître des Récollets est également un haut lieu de l’écologie, du développement durable et solidaire à Metz.

Première association à s’installer au sein du cloître des Récollets, l’Institut Européen d’Écologie (IEE) a été créé en 1971 par Roger Klaine, Jean-Michel Jouany, Marcel Robin et Jean-Marie Pelt, éminent botaniste-écologiste dont la personnalité, la célébrité et les recherches ont conféré un prestige international à l’IEE, offrant ainsi à la Ville de Metz le surnom de « berceau de l’écologie urbaine ».

De ce creuset fertile sont nées de nouvelles disciplines scientifiques aujourd’hui mondialement reconnues : l’écologie urbaine, l’écotoxicologie et l’ethnopharmacologie.

Le Jardin des Simples (plantes médicinales) du cloître des Récollets présente une collection de plus de 80 espèces différentes avec leurs indications thérapeutiques précises et officielles, publiées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM).

Un deuxième jardin propose des plantes toxiques utilisées dans la préparation de médicaments comme les anticancéreux, les toniques cardiaques ou encore des antidouleurs puissants. Arrêt : En Fournirue (N83 qui ne circule pas le dimanche), Tanneurs (L4), Place d’Armes ou Saint-Georges (L3).

© Rodolphe Lebois