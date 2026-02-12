Découvrez les lagunes des Landes de Gascogne Losse

Découvrez les lagunes des Landes de Gascogne

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la FDC40 vous propose une immersion au cœur des lagunes landaises, des milieux naturels emblématiques façonnés par la nature et les pratiques humaines anciennes.

Vendredi 13 février

Matin 9h30 12h

Après-midi 14h 17h

Lieu de rendez-vous salle polyvalente de Losse

2 groupes de 10 personnes

Cette animation gratuite, encadrée par Thierry, technicien de la FDC40, permettra de mieux comprendre le fonctionnement de ces zones humides particulières et leur rôle essentiel pour l’eau, la faune et la flore locales.

Inscription obligatoire avant le 11 février.

Tél. 06 84 95 67 02

Mail thbereyziat@fdc40.fr .

salle polyvalente Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 95 67 02

English : Découvrez les lagunes des Landes de Gascogne

As part of World Wetlands Day, the FDC40 invites you to immerse yourself in the heart of the Landes lagoons, emblematic natural environments shaped by nature and ancient human practices.

Friday, February 13th

Morning: 9:30 ? 12h

Afternoon: 2pm to 5pm

