Découvrez les métiers de demain ! En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ Marignane

Découvrez les métiers de demain ! Lundi 17 novembre, 00h00 En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T00:00:00+01:00 – 2025-11-17T23:59:00+01:00

Fin : 2025-11-17T00:00:00+01:00 – 2025-11-17T23:59:00+01:00

Du 17 novembre au 5 décembre 2025, plongez dans l’univers Siemens sur Forindustrie, l’Univers Extraordinaire, et découvrez nos métiers d’avenir grâce à des contenus interactifs et nos vidéos métiers réalisées avec nos collaborateurs.

Retrouvez-nous dans le monde « Sur la même longueur d’onde » – Ile de France, une expérience immersive unique pour découvrir l’industrie autrement, relever notre défi numérique et comprendre comment nos métiers façonnent l’avenir de l’innovation !

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’orientation et d’avenir, co-construit par des industriels, l’Education Nationale et le réseau pour l’emploi.

Directement inspirée des jeux vidéos, la nouvelle saison 100% digitale de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire intitulée « À la poursuite du docteur Déboulon » se déroulera du 17 novembre au 5 décembre 2025 avec un Grand Défi auquel tous les jeunes scolaires (collège, lycée, Bac +) et les demandeurs d’emploi pourront concourir.

En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.forindustrie.fr/ »}] https://www.forindustrie.fr/

Du 17 novembre au 5 décembre 2025 sur Forindustrie : Explorez nos métiers et vivez l’industrie autrement, en vous amusant ! ForIndustrie Jeu

Siemens