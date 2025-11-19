Découvrez les métiers de la mécanique de précision MECALAB Oloron-Sainte-Marie

Découvrez les métiers de la mécanique de précision MECALAB Oloron-Sainte-Marie mercredi 19 novembre 2025.

Découvrez les métiers de la mécanique de précision Mercredi 19 novembre, 10h00 MECALAB Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

Notre objectif est de vous faire découvrir les métiers industriels, de susciter des vocations, de changer le regard du public sur notre secteur.

MECALAB 3 av. Adolpho Bioy Casares 64400 OLORON STE MARIE Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@mecalab.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559397188 »}]

Découvrez les métiers de la mécanique de précision Semaine industrie