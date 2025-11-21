Découvrez les Métiers de la Menuiserie et les Opportunités d’Emploi à la Menuiserie DA COSTA ! Bonifacio – Agence PORTO VECCHIO Bonifacio / Bunifaziu

Découvrez les Métiers de la Menuiserie et les Opportunités d’Emploi à la Menuiserie DA COSTA ! Vendredi 21 novembre, 13h00 Bonifacio – Agence PORTO VECCHIO Corse-du-Sud

Dans le cadre de la semaine de l’industrie et du handicap, la CAPEB, France Travail, Cap emploi et la Mission Locale organisent une journée porte ouverte à la Menuiserie DA COSTA à Bonifacio. Cet événement vise à faire découvrir les métiers de la menuiserie et les opportunités de postes dans ce secteur. Les demandeurs d’emploi auront l’occasion de découvrir l’activité avec le responsable de l’entreprise et d’obtenir des informations sur les possibilités de formations, de contrats en alternance e

Bonifacio – Agence PORTO VECCHIO 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/524173 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’industrie et du handicap, la CAPEB, France Travail, Cap emploi et la Mission Locale organisent une journée porte ouverte à la Menuiserie DA COSTA à Bonifacio. La semaine du handicap La semaine de l’industrie