Découvrez les métiers de l’agriculture et de l’alimentation durables Lycée agricole du Grand Blottereau Nantes

Découvrez les métiers de l’agriculture et de l’alimentation durables Lycée agricole du Grand Blottereau Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 11:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Demandeurs et demandeuses d’emploi, scolaires mais aussi grand public curieux, rendez-vous le 7 novembre dans le quartier de Doulon pour rencontrer des professionnels, découvrir les formations locales, écouter des témoignages de parcours, participer à des ateliers pratiques et visiter des lieux inspirants.De 11h à 13h : Accueil des adultes en reconversion, demandeurs et demandeuses d’emploi et grand public curieux au lycée agricole gu Grand-Blottereau

Lycée agricole du Grand Blottereau Nantes 44300