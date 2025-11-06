Découvrez les métiers de l’agroalimentaire à travers un atelier ludique et immersif ! Agence DOLE Dole

Découvrez les métiers de l’agroalimentaire à travers un atelier ludique et immersif ! Jeudi 6 novembre, 08h30 Agence DOLE Jura

Début : 2025-11-06T08:30:00+01:00 – 2025-11-06T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:30:00+01:00 – 2025-11-06T09:30:00+01:00

Participez à un atelier ludique et immersif animé par OCAPIAT dans le cadre de la semaine nationale des métiers de l’agroalimentaire. Que vous soyez novice ou expérimenté, cet événement vise à repérer vos habiletés en maintenance industrielle et à évaluer votre niveau de soft skills par rapport à celles attendues par les recruteurs dans le secteur agroalimentaire. À travers un escape game captivant, vous découvrirez les métiers de l’agroalimentaire et pourrez mettre en avant vos compétences tech

Agence DOLE 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne – Franche-Comté

Participez à un atelier ludique et immersif animé par OCAPIAT dans le cadre de la semaine nationale des métiers de l’agroalimentaire. La semaine de l’industrie agroalimentaire #TousMobilisés