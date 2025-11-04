Découvrez les métiers de l’agroalimentaire et rejoignez Hafner ! HAFNER Sainte-Hélène-du-Lac

Découvrez les métiers de l’agroalimentaire et rejoignez Hafner ! Mardi 4 novembre, 09h00 HAFNER Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

– Présentation de l’entreprise et des postes

– Visite du site et de ses chaines de production (Pour des raisons d’hygiène : Pas de bijoux et pierçings, pas de faux ongles, pas de faux cils, pas de maquillage…habillement réglementaire fourni sur place)

– Echanges et dégustation

HAFNER 193 Voie Isaac Newton, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac Sainte-Hélène-du-Lac 73800 Francin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516833?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

Lors de la semaine nationale dédiée à ce secteur venez visiter et rencontrer les personnes de l’entreprise Hafner spécialisée dans la pâtisserie industrielle (Prêt à garnir et prêt à vendre). AGROALIMENTAIRE HAFNER