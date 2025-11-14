Découvrez les métiers de l’agroalimentaire et rejoignez Raffin ! HENRI RAFFIN Presle

Découvrez les métiers de l’agroalimentaire et rejoignez Raffin ! Vendredi 14 novembre, 09h00 HENRI RAFFIN Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

– Présentation de l’entreprise et des postes

– Visite du site et de ses chaines de production

– Entretien d’embauche avec Manpower et Raffin, avoir CV à jour

HENRI RAFFIN 73110 Valgelon-La Rochette Presle 73110 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518155?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

L’entreprise HENRI RAFFIN joue les prolongations à la suite de la semaine nationale de l’agroalimentaire et vous invite à visiter son entreprise et rejoindre son équipe ! AGROALIMENTAIRE RAFFIN