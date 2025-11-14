Découvrez les métiers de l’agroalimentaire et rejoignez Raffin ! Valgelon-La Rochette – Agence MONTMELIAN Valgelon-La Rochette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T10:00:00+01:00

Vous ne connaissez pas les métiers de l’agroalimentaire ? L’entreprise HENRI RAFFIN joue les prolongations à la suite de la semaine nationale de l’agroalimentaire et vous invite à visiter son entreprise et rejoindre son équipe !

Présentation de l’entreprise et des postes – Visite du site et de ses chaines de production – Entretien d’embauche avec CV à jour

Valgelon-La Rochette – Agence MONTMELIAN 73110 Valgelon-La Rochette Valgelon-La Rochette 73110 Étable Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518155 »}]

Vous ne connaissez pas les métiers de l’agroalimentaire ? La semaine de l’industrie agroalimentaire 1 jeune 1 solution