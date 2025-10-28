Découvrez les métiers de l’Élysée La Maison Élysée Paris
Découvrez les métiers de l’Élysée La Maison Élysée Paris mardi 28 octobre 2025.
Du 28 au 31 octobre prochain, la Présidence de la République
vous invite à découvrir quatre métiers emblématiques lors de moments d’échange
et de partage avec les agents qui œuvrent dans les coulisses de l’Élysée.
Programme des rencontres :
- Mardi
28 octobre : La correspondance et le haut patronage
- Mercredi
29 octobre : La documentation
- Jeudi
30 octobre : Les fleuristes
- Vendredi
31 octobre : L’imprimerie
Ces rencontres, qui se tiendront dans l’espace muséal, sont
ouvertes à tous sans inscription préalable. Elles auront lieu chaque jour de 16h
à 18h.
En cas d’activité exceptionnelle, la Présidence se réserve le droit d’annuler ses rencontres jusqu’au dernier moment.
Du 28 au 31 octobre, la Présidence de la République organise des rencontres ouvertes à tous pour découvrir quatre métiers emblématiques de l’Élysée, sans inscription préalable, de 16h à 18h dans l’espace muséal de la Maison Élysée.
Du mardi 28 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-28T01:00:00+01:00
fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
La Maison Élysée 88, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris
https://www.elysee.fr/maison-elysee/2025/10/13/decouvrez-les-metiers-de-lelysee-du-28-au-31-octobre https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/ https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/