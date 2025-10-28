Découvrez les métiers de l’Élysée La Maison Élysée Paris

Du 28 au 31 octobre prochain, la Présidence de la République

vous invite à découvrir quatre métiers emblématiques lors de moments d’échange

et de partage avec les agents qui œuvrent dans les coulisses de l’Élysée.

Programme des rencontres :

Mardi

28 octobre : La correspondance et le haut patronage

La correspondance et le haut patronage Mercredi

Mercredi 29 octobre : La documentation

La documentation Jeudi

Jeudi 30 octobre : Les fleuristes

Les fleuristes Vendredi

Vendredi 31 octobre : L'imprimerie

Ces rencontres, qui se tiendront dans l’espace muséal, sont

ouvertes à tous sans inscription préalable. Elles auront lieu chaque jour de 16h

à 18h.

En cas d’activité exceptionnelle, la Présidence se réserve le droit d’annuler ses rencontres jusqu’au dernier moment.

Du mardi 28 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

La Maison Élysée 88, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris

