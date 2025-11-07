Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découvrez les métiers de l'industrie avec Forindustrie Agence Nanterre Nanterre vendredi 7 novembre 2025.

Découvrez les métiers de l'industrie avec Forindustrie Vendredi 7 novembre, 08h30 Agence Nanterre Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T08:30:00 – 2025-11-07T10:30:00
Fin : 2025-11-07T08:30:00 – 2025-11-07T10:30:00

Découvrez les métiers de l’industrie de façon ludique Vous êtes curieux, en recherche d’emploi, en reconversion, en réflexion ? Nous vous accompagnons dans la découverte des métiers de l’industrie, un secteur porteur, méconnu qui forme et qui recrute ! Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’orientation et d’avenir, co-construit par des industriels, l’Education Nationale et le réseau p

