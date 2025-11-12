Découvrez les métiers de l’industrie avec L’IUMM et Trivium ! La Flèche – Agence LA FLECHE La Flèche

Découvrez les métiers de l’industrie avec L’IUMM et Trivium ! Mercredi 12 novembre, 09h15 La Flèche – Agence LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-11-12T09:15:00+01:00 – 2025-11-12T11:30:00+01:00

Rejoignez-nous pour une réunion d’information avec L’IUMM et une visite de l’entreprise Trivium. Découvrez les métiers de l’industrie, les formations disponibles et posez vos questions aux professionnels. Une opportunité unique pour explorer les carrières industrielles et peut-être trouver votre futur emploi !

-Accueil et répartition des groupes : Répartition en deux groupes. -Visite de l’entreprise Trivium : Découverte des métiers pendant 45 minutes. -Réunion d’information avec L’IUMM : Présen

La Flèche – Agence LA FLECHE 72200 La Flèche La Flèche 72200 Verron Sarthe Pays de la Loire

