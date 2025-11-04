Découvrez les métiers de l’industrie avec l’UIMM : Des emplois pour tous les profils ! Agence DIJON OUEST Dijon

Découvrez les métiers de l'industrie avec l'UIMM : Des emplois pour tous les profils ! Mardi 4 novembre, 08h00 Agence DIJON OUEST Côte-d'Or

Venez découvrir les nombreuses opportunités offertes par l’UIMM (Union des métiers de l’industrie et de la métallurgie) lors de notre matinée exclusive. Cet événement est spécialement conçu pour les personnes intéressées par les métiers de l’industrie et de la métallurgie, quel que soit leur niveau d’expérience. Vous aurez l’occasion d’assister à une réunion d’information collective présentée l’UIMM, suivie d’entretiens individuels pour discuter de vos aspirations professionnelles et explorer le

Agence DIJON OUEST 21000 Dijon

Venez découvrir les nombreuses opportunités offertes par l’UIMM (Union des métiers de l’industrie et de la métallurgie) lors de notre matinée exclusive. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie