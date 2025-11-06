Découvrez les métiers de l’industrie de façon ludique et immersive ! Agence Paris 19eme Armand Carrel Paris

Découvrez les métiers de l’industrie de façon ludique et immersive ! Jeudi 6 novembre, 09h00 Agence Paris 19eme Armand Carrel Paris

Participez au Grand Défi ForIndustrie pour découvrir l’industrie de façon ludique et interactive ! Ne manquez pas cette opportunité de construire votre projet professionnel et de découvrir les métiers porteurs d’emploi aujourd’hui et dans les années à venir. « Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est une plateforme pédagogique innovante inspirée des jeux vidéo. Rejoignez des milliers de participants pour explorer les multiples facettes des métiers de l’industrie.

Agence Paris 19eme Armand Carrel 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Paris Ile-de-France

Participez au Grand Défi ForIndustrie pour découvrir l’industrie de façon ludique et interactive ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution