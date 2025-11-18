Découvrez les Métiers de l’Industrie du Médoc : Rencontrez les Professionnels et Explorez les Opportunités locales ! Castelnau-de-Médoc – Agence SAINT-MEDARD-EN-JALLES Castelnau-de-Médoc

Découvrez les Métiers de l’Industrie du Médoc : Rencontrez les Professionnels et Explorez les Opportunités locales ! Mardi 18 novembre, 09h00 Castelnau-de-Médoc – Agence SAINT-MEDARD-EN-JALLES Gironde

Participez à une matinée enrichissante dédiée à la présentation des métiers de l’industrie locale ! Cet événement est ouvert à tous : élèves, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion et toute personne intéressée par les perspectives dans l’industrie. Vous aurez l’occasion de découvrir la diversité des métiers industriels, identifier les formations et parcours d’accès ( CFAI de Bruges, Lycées Jehan Dupérier (St Médard) et O. Redon (Pauillac), rencontrer des entreprises locales (Ac

Castelnau-de-Médoc – Agence SAINT-MEDARD-EN-JALLES 33480 Castelnau-de-Médoc Castelnau-de-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

