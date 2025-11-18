Découvrez les Métiers de l’Industrie en Réalité Virtuelle : Votre Avenir Commence Ici ! Agence SECLIN Seclin

Découvrez les Métiers de l’Industrie en Réalité Virtuelle : Votre Avenir Commence Ici ! Agence SECLIN Seclin mardi 18 novembre 2025.

Découvrez les Métiers de l’Industrie en Réalité Virtuelle : Votre Avenir Commence Ici ! Mardi 18 novembre, 08h00 Agence SECLIN Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:30:00+01:00

Plongez au coeur des métiers de l’industrie grâce à une expérience immersive unique ! Cet événement est spécialement conçu pour tout public désireux de découvrir les opportunités professionnelles offertes par le secteur industriel. Vous souhaitez vous réorienter ? Vous souhaitez découvrir les métiers de l’industrie ? Cet événement est fait pour vous.

Présentation des Métiers de l’industrie, leurs spécificités et les compétences requises. Expérience en Réalité Virtuelle : Utilisation de casques

Agence SECLIN 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520149 »}]

Plongez au coeur des métiers de l’industrie grâce à une expérience immersive unique ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie