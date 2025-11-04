Découvrez les Métiers de l’Industrie et de l’Agroalimentaire Saint-Gaudens – Agence SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

Découvrez les Métiers de l’Industrie et de l’Agroalimentaire Saint-Gaudens – Agence SAINT GAUDENS Saint-Gaudens mardi 4 novembre 2025.

Découvrez les Métiers de l’Industrie et de l’Agroalimentaire Mardi 4 novembre, 08h00 Saint-Gaudens – Agence SAINT GAUDENS Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie et de l’Industrie Agroalimentaire , vous participerez à une présentation des entreprises de notre territoire. Que vous ayez ou pas de l’expérience ou une formation dans le domaine de l’Industrie, vous aurez l’opportunité d’en apprendre davantage sur les métiers les plus demandés, les compétences attendues.

Présentation des Entreprises du Comminges – Découverte d’un secteur d’activité et des postes les plus recherchés – A l’issue de cet atelier vous a

Saint-Gaudens – Agence SAINT GAUDENS 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518519 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie et de l’Industrie Agroalimentaire , vous participerez à une présentation des entreprises de notre territoire. La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie