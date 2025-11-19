Découvrez les Métiers de l’Industrie : Opportunités d’Emploi et de Formation pour Tous ! Agence GRAVELINES Gravelines

Découvrez les Métiers de l’Industrie : Opportunités d’Emploi et de Formation pour Tous ! Agence GRAVELINES Gravelines mercredi 19 novembre 2025.

Découvrez les Métiers de l’Industrie : Opportunités d’Emploi et de Formation pour Tous ! Mercredi 19 novembre, 13h00 Agence GRAVELINES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:00:00 – 2025-11-19T15:30:00

Fin : 2025-11-19T13:00:00 – 2025-11-19T15:30:00

Participez à notre événement exclusif dédié à la découverte des métiers de l’industrie ! Cet événement vise à vous faire explorer les nombreuses opportunités d’emploi et de formation dans ce secteur dynamique. Que vous soyez débutant ou en reconversion professionnelle, cet événement est fait pour vous. Vous aurez l’occasion de découvrir une diversité de postes tels qu’électrotechnicien, soudeur, dessinateur industriel, technicien de maintenance, chef d’équipe industriel, et bien plus encore. Pro

Agence GRAVELINES 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521800 »}]

Participez à notre événement exclusif dédié à la découverte des métiers de l’industrie ! La semaine de l’industrie #TousMobilisés