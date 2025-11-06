Découvrez les Métiers du Transport et de la Logistique : Formations, Prérequis et Opportunités avec le CESR Agence MONDEVILLE Mondeville

Découvrez les Métiers du Transport et de la Logistique : Formations, Prérequis et Opportunités avec le CESR Agence MONDEVILLE Mondeville jeudi 6 novembre 2025.

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T10:30:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T10:30:00

Le CESR, centre de formation spécialisé dans les métiers du transport et de la logistique, vous invite à un événement exclusif dédié aux demandeurs d’emploi intéressés par ces secteurs. Que vous soyez curieux des formations disponibles, des prérequis pour y accéder, des coûts ou de la durée des programmes, cet événement est fait pour vous. Rencontrez des experts du CESR qui vous guideront à travers les opportunités offertes et répondront à toutes vos questions. Participer à cet événement vous pe

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy

