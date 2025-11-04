Découvrez les métiers et les formations de l’agroalimentaire avec l’IFRIA ! Agence HAUBOURDIN Haubourdin

Découvrez les métiers et les formations de l’agroalimentaire avec l’IFRIA ! Mardi 4 novembre, 12h30 Agence HAUBOURDIN Nord

Le secteur agroalimentaire recrute et offre de nombreuses opportunités d’emploi et de formation accessibles à tous les profils ! Venez rencontrer l’IFRIA Hauts-de-France, le centre de formation spécialisé dans les métiers de l’agroalimentaire. Au programme : – Présentation des filières et diplômes du secteur (production, maintenance, qualité, logistique, etc.), – Découverte des métiers porteurs et des perspectives d’emploi, – Échanges avec un formateur expert pour poser toutes vos questions sur

