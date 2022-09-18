Découvrez les mystérieux vitraux de la collégiale du XIIIe siècle Église collégiale Saint-Etienne Hombourg-Haut

Découvrez les mystérieux vitraux de la collégiale du XIIIe siècle Église collégiale Saint-Etienne Hombourg-Haut dimanche 18 septembre 2022.

Découvrez les mystérieux vitraux de la collégiale du XIIIe siècle Dimanche 18 septembre 2022, 15h00 Église collégiale Saint-Etienne Moselle

Gratuit. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme de la CC de Freyming-Merlebach. Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-09-18T15:00:00 – 2022-09-18T17:00:00

Fin : 2022-09-18T15:00:00 – 2022-09-18T17:00:00

Le symbolisme secret des vitraux de la collégiale Saint-Etienne vous sera révélé au cours d’une visite guidée, avec un expert.

Les vitraux religieux représentent des scènes et des personnages de la Bible.

À Hombourg-Haut, ceux de la collégiale Saint-Etienne sont largement composés de symboles, qu’il faut connaître pour deviner l’histoire qu’ils racontent. Recréés après la Seconde Guerre mondiale, ils ont un style tout à fait particulier.

Dans la petite chapelle intégrée à la bâtisse, un miraculé défie le temps : un authentique vitrail du XIXe siècle, véritable trésor de patrimoine, sur lequel figure le baptême du Christ.

Tous les symboles, ainsi que l’histoire de ce bijou architectural du XIIIe siècle, vous seront dévoilés au cours d’une visite guidée.

Église collégiale Saint-Etienne 23 Rue de Bellevue, 57470 Hombourg-Haut, France Hombourg-Haut 57470 Cité la Chapelle Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil@tourismefreyming-merlebach.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 87 90 53 53 »}] Église construite par les chanoines, de 1290 à 1390. Le chapitre, installé en 1254 par Jacques de Lorraine, est supprimé en 1743 et remplacé par des Franciscains-Récollets d’origine allemande, sur autorisation de Stanislas, roi de Pologne.

Le symbolisme secret des vitraux de la collégiale Saint-Etienne vous sera révélé au cours d’une visite guidée, avec un expert.

©Jean-Marie Guzik