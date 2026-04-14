Découvrez les nombreux points de vue et perspectives du parc, Parc du Château de la Touche, Trébry

Découvrez les nombreux points de vue et perspectives du parc 6 et 7 juin Parc du Château de la Touche Côtes-d’Armor

Adulte 7€ / Enfant 3€ / famille 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Laissez-vous emporter pendant 2 à 3 h par un parcours adapté à toute la famille dans un monde historique et magique !

Parc du Château de la Touche Château de la Touche, 22510, Trébry Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne 0049 (0) 15256420725 https://www.parc-renaissance.com Le Château – inscrit aux Monuments Historiques – et son parc, sont nichés dans un paysage de collines, entouré de rivières et de lacs. Le parc, complètement aménagé depuis 2006, prend en compte l´époque du château, en interprétant de façon moderne, les éléments fondamentaux de la Renaissance.

En suivant le parcours historique de la Renaissance, vous plongez dans les pensées fondamentales de la Renaissance concernant le château et le parc à l´aide de panneaux informatifs pourvus de code QR codes pour smartphone ou tablette. Dans les différentes parcelles délimitées par des haies, vous trouverez des plantations multiples, allant du jardin exotique à la roseraie jusqu´au jardin d´or. Coordonnées GPS

Latitude : 48.354963 Longitude : -2.554078

parking

Laissez-vous emporter pendant 2 à 3 h par un parcours adapté à toute la famille dans un monde historique et magique !

Brendel©