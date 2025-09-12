Découvrez les oiseaux de nos jardins avec un ornithologue passionné ! Ebersheim

Découvrez les oiseaux de nos jardins avec un ornithologue passionné !

place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12 21:30:00

2025-09-12

Denis vous invite à découvrir de splendides photos d’oiseaux, toutes prises dans son propre jardin. Grâce à quelques pratiques d’entretien adaptées, vous verrez qu’il est possible d’observer, depuis votre salon et jumelles à la main, une étonnante diversités d’espèces. .

place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Denis invites you to discover some splendid bird photos, all taken in his own garden

German :

Denis lädt Sie ein, herrliche Vogelfotos zu entdecken, die alle in seinem eigenen Garten aufgenommen wurden

Italiano :

Denis vi invita a scoprire alcune splendide foto di uccelli, tutte scattate nel suo giardino

Espanol :

Denis le invita a descubrir unas espléndidas fotos de aves, todas tomadas en su propio jardín

