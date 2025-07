Découvrez les plantes du jardin de l’Abbaye de Pébrac rue de l’Abbaye Pébrac

Découvrez les plantes du jardin de l’Abbaye avec découverte des senteurs et atelier cyanotype.

(Tous les bénéfices sont dédiés à l’entretien et à la restauration de l’ensemble abbatial)

rue de l’Abbaye Abbaye Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com

English :

Discover the plants of the Abbey garden with a scent discovery and cyanotype workshop.

(All profits go towards the upkeep and restoration of the abbey complex)

German :

Entdecken Sie die Pflanzen des Abteigartens mit Duftentdeckung und Cyanotypie-Workshop.

(Alle Gewinne sind dem Unterhalt und der Restaurierung des Abteikomplexes gewidmet)

Italiano :

Scoprite le piante del giardino dell’Abbazia con un laboratorio di scoperta dei profumi e di cianotipia.

(Tutti i profitti sono destinati alla manutenzione e al restauro del complesso abbaziale)

Espanol :

Descubra las plantas del jardín de la abadía con un taller de descubrimiento de aromas y cianotipia.

(Todos los beneficios se destinan al mantenimiento y la restauración del complejo abacial)

