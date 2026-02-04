Découvrez les plantes sauvages de la Coulée Verte Coulée verte René-Dumont Paris

Une balade d’initiation botanique d’1h30 au cœur de la Coulée Verte à Paris 12e, pendant laquelle vous mettrez en éveil tous vos sens pour observer, sentir et toucher les plantes qui poussent librement dans cette parenthèse de verdure Parisienne. À la fin de la balade vous dégusterez une boisson sauvage faite à partir d’une des plantes observées !

Format :

Durée : 1H30

Tarif : 20 euros par personne

Lieu : Coulée Verte, Paris 12e *

Objectifs :

Apprendre à observer et décrire une plante pour l’identifier

Mettre en éveil tous ses sens pour découvrir les trésors cachés et souvent inconnus des plantes sauvages

Organisée par Natalia • Animatrice Nature et cheffe

Réservation sur EcoNature

Un parcours dédié aux plantes sauvages qui poussent à nos pieds même en plein Paris !

Le mercredi 01 juillet 2026

de 17h30 à 19h00

Le mercredi 13 mai 2026

de 17h30 à 19h00

Le mercredi 08 avril 2026

de 17h30 à 19h00

Le mercredi 25 mars 2026

de 17h30 à 19h00

payant

25 euros par personne.

Tout public.

Coulée verte René-Dumont Coulée verte René-Dumont 75012 Le lieu de rendez-vous précis sera envoyé par mail une fois la réservation effectuéeParis

