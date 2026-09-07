Découvrez les ports secrets de Magné !, Ville de Magné, Magné

Informations pratiques

Découvrez les ports secrets de Magné ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 16h00 Ville de Magné Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Magné vous invite à découvrir son histoire, son patrimoine et ses richesses au cours de deux visites guidées, animées par un guide-conférencier.

Parcourez le centre-bourg et partez à la recherche de ses ports secrets pour porter un nouveau regard sur la commune et son identité.

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La commune de Magné vous invite à partir à la découverte de son histoire, de son patrimoine et de ses richesses au cours de deux visites guidées du centre-bourg et de ses ports secrets, animées par…

©Mairie de Magné