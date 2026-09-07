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Découvrez les ports secrets de Magné !, Ville de Magné, Magné

dimanche 20 septembre 2026 · Ville de Magné · Magné

Découvrez les ports secrets de Magné !, Ville de Magné, Magné

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ville de Magné
Adresse
79460 Magné
Ville
79460 Magné
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par visite.

Découvrez les ports secrets de Magné ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 16h00 Ville de Magné Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Magné vous invite à découvrir son histoire, son patrimoine et ses richesses au cours de deux visites guidées, animées par un guide-conférencier.
Parcourez le centre-bourg et partez à la recherche de ses ports secrets pour porter un nouveau regard sur la commune et son identité.

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La commune de Magné vous invite à partir à la découverte de son histoire, de son patrimoine et de ses richesses au cours de deux visites guidées du centre-bourg et de ses ports secrets, animées par…

©Mairie de Magné

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