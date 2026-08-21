Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Basse-Goulaine Centre commercial pôle Sud, Basse-Goulaine
vendredi 2 octobre 2026 · Boutique Famille Mary Basse-Goulaine Centre commercial pôle Sud · Basse-Goulaine
Informations pratiques
Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary Basse-Goulaine Centre commercial pôle Sud Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T20:30:00+02:00
Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…
Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.
Boutique Famille Mary Basse-Goulaine Centre commercial pôle Sud Route de Clisson 44115 Basse-Goulaine Basse-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Découverte des produits de la ruche