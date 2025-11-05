DECOUVREZ LES SALAISONS DU LIGNON Saint-Maurice-de-Lignon – Agence MONISTROL Saint-Maurice-de-Lignon

DECOUVREZ LES SALAISONS DU LIGNON Mercredi 5 novembre, 08h30 Saint-Maurice-de-Lignon – Agence MONISTROL Haute-Loire

Début : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T10:00:00

Fin : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T10:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’agro-alimentaire et de la semaine de l’industrie. Venez découvrir les coulisses de l’usine de production LES SALAISONS DU VELAY de St Maurice de Lignon.

Programme Présentation de l’entreprise Présentation des postes à pourvoir Visite d’atelier

Saint-Maurice-de-Lignon – Agence MONISTROL 43200 Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

