Découvrez les secrets de fabrication du rhum agricole, Distillerie Longueteau, Capesterre-Belle-Eau

Informations pratiques

Découvrez les secrets de fabrication du rhum agricole Samedi 19 septembre, 09h00 Distillerie Longueteau Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026

Antwé andan listwa vin, dékouvè patrimwàn an nou

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Distillerie Longueteau ouvre exceptionnellement ses portes pour une journée de visites guidées gratuites, accompagné par un membre de notre équipe.

Au coeur du domaine Longuteteau à Capesterre-Belle-Eau, découvrez notre histoire, notre patrimoine et notre savoir-faire.

La visite se termine par une dégustation de plusieurs créations de la maison.

Départs des visites :

9h30 – 10h30 – 11h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30

Réservation en ligne :

https://www.distillerielongueteau.com/fr

Distillerie Longueteau 97130 Capesterre-Belle-Eau 97130 Guadeloupe Guadeloupe 0590860791 https://app.paypages.io/rhumlongueteau https://www.distillerielongueteau.com/fr [{« type »: « phone », « value »: « 0590860791 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.distillerielongueteau.com/fr »}] [{« link »: « https://www.distillerielongueteau.com/fr »}]

Samedi 19 septembre 2026

©Distillerie Longueteau