Découvrez les secrets de la chapelle Notre-Dame du Rosaire avec un guide Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire Rivières

Découvrez les secrets de la chapelle Notre-Dame du Rosaire avec un guide 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir une petite chapelle de campagne datée du XIIIe – XVe siècle, qui mérite à d’être restaurée et sauvée. Elle est construite en pisé et ses murs sont recouverts de ciment, donc il est urgent de décrouter ces corsets qui l’empechent de respirer ! Votre guide vous expliquera tous ses points intérêts !

Les dons sont acceptés pour une aide à ces travaux futurs.

Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire Rue de la courtade Haute, 81600 Rivières Rivières 81600 Tarn Occitanie 06 04 48 96 70 https://mairie-rivieres.com/ Chapelle datant du XVIIIe siècle avec un clocher-mur. Construite en pisé, sans chapelles annexes, cet église est l’heure actuelle en état d’abandon et mérite d’être rénovée. Accessible à pieds ou en voiture. Parking proche.

© Marie-Thérèse BRILLANT