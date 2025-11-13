Découvrez les secrets de la charcuterie traditionnelle avec Clavière Salaison ! Agence DOLE Dole

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T10:30:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T10:30:00

Venez découvrir l’univers de l’industrie agroalimentaire avec une visite exclusive de l’entreprise Clavière Salaison ! Spécialisée dans la production de charcuterie, Clavière Salaison est reconnue pour la qualité de ses produits et son savoir-faire traditionnel. Cet événement vous plongera au coeur de l’entreprise, de son environnement de travail, et de ses métiers passionnants. Cette visite est l’opportunité de rencontrer des professionnels qui partageront leurs expériences et répondront à vos

Venez découvrir l'univers de l'industrie agroalimentaire avec une visite exclusive de l'entreprise Clavière Salaison !