Découvrez les secrets de la création musicale

9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Découvrez les secrets de la création musicale à la médiathèque de Sillé-le-Guillaume

La musique fait partie de notre quotidien. Nous l’écoutons partout à la radio, dans les films, dans les jeux vidéo… Mais derrière chaque morceau se cachent des artistes — et parfois aussi… des ordinateurs !

François Delamarre et Mirabelle Debon vous invitent à découvrir les coulisses de la Musique Assistée par Ordinateur lors d’une conférence ludique et accessible à tous.

Comment fabrique-t-on un son ? Comment les assemble-t-on pour créer une ambiance, une musique ou une chanson ? À travers des exemples et des démonstrations, cette rencontre propose d’apprendre à écouter autrement et à mieux comprendre la manière dont les sons prennent forme.

Conçue pour tous les publics — testée même avec des enfants dès 6 ans ! — cette conférence sera suivie d’une invitation à parcourir la ville pour découvrir les créations musicales réalisées par les élèves de l’École du Château.

Une belle occasion d’ouvrir grand ses oreilles… et de redécouvrir la musique autrement.

Tout public gratuit

27 mars 2026 à 18h .

9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 51 17 71

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English :

L’événement Découvrez les secrets de la création musicale Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Sillé-Le-Guillaume